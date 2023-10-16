На Дальнем Востоке тульским журналистам продемонстрировали работу системы "Интервал"

Во время пресс-тура, посвященного цифровому развитию одного из самых удаленных регионов страны, Камчатского края, представители региональных СМИ увидели работу комплекса, который обеспечивает устойчивый доступ в интернет до 40 Мбит/с в условиях полного отсутствия сигнала сетей операторов связи.