МО РФ заявило об ударе по украинским объектам, связанным с изготовлением и запуском дронов, и срыве «планов киевского режима»

Российские вооруженные силы в последний день 2022 года сорвали планы украинских властей по совершению в ближайшее время террористических атак против РФ, нанеся удар по производству, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.
Российские вооруженные силы в последний день 2022 года сорвали планы украинских властей по совершению в ближайшее время террористических атак против РФ, нанеся удар по производству, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.
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