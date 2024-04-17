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Забота о здоровье – важная составляющая для прекрасного настроения и хорошего самочувствия.

Забота о здоровье – важная составляющая для прекрасного настроения и хорошего самочувствия.

Поэтому делимся списком продуктов “Вятушка”, которые помогут вам в этом:Творог – отличный источник белка, витаминов группы в и здоровых жиров, а также различных минералов (кальция, магния, калия, фосфора, цинка и селена);.

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