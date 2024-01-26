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Студентам транспортной академии Петербурга закупят для разборки новые авто за 4,5 млн

Студентам транспортной академии Петербурга закупят для разборки новые авто за 4,5 млн

В процессе обучения студенты в какой-то момент переходят от теории к практике. Например, ученики водителей троллейбусов ездят без пассажиров по маршрутам с инструктором, студенты мединститутов начинают изучать строение человеческого тела, вскрывая трупы.

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