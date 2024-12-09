Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о захвате укрепрайона ВСУ заключенными с ножами

Командир ЧВК «Вагнер» Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал корреспонденту телеканала «360» о захвате укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключенными, которые были вооружены только ножами.
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