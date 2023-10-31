Экс-главу похоронной службы Владивостока Игоря Бабынина осудили на 10 лет за взятки

Управление Следственного комитета России по Приморскому краю поделилось информацией о том, что экс-директору муниципального похоронного предприятия Владивостока «Некрополь» Игорю Бабынину был вынесен приговор за получение взяток, в соответствии с которым он отправится в место тюремного заключения на десять лет.