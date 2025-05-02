«Так бы и сказали»: Симоньян ответила властям Румынии после высылки Боуза

Корреспондента RT Чея Боуза после задержания в Румынии, куда он прилетел освещать выборы, депортировали, и ему пришлось отправиться в Стамбул, заявила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.