«Так бы и сказали»: Симоньян ответила властям Румынии после высылки Боуза

Корреспондента RT Чея Боуза после задержания в Румынии, куда он прилетел освещать выборы, депортировали, и ему пришлось отправиться в Стамбул, заявила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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