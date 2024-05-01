В распоряжении телеграм-канала "Многонационал" оказался скан письма от 30 апреля, которое, по его данным, рассылал председатель так называемого "РОО Содействия Самобытности, Развития Языка, Обрядов Народов Таджикистана "Таджикская Диаспора "НУР" Алимамад Баймамадов.
Таджикская диаспора сделала вброс против русских и назвала его фейком: Опубликован полный текст письма
Комментарии
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Алекс Сэм
Какоё к хренам сотрудничество? Ваши среднеазиаты устраивают демпинг на рынке труда, пытаются учить местных как жить, а ещё с*** среди них террористы. Всех выслать, а потом пускать только по приглашению работодателя с предоставлением места проживания,а ещё лучше с проживанием прямо по месту работы без возможности выхода за территорию предприятия, с договором в местных поликлиниках об оплате лечения и только в режиме контролируемого пребывания- как минимум с несъёмным браслетом с постоянно включённым GPS.А совсем замечательно было бы вообще всех их выслать и больше не пускать так как прошли времена когда они работали за копейки. Сейчас они получают вполне сопоставимые с местными жителями зарплаты.
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13 час.
Андрей Шевченко
Какой такой ваш дом Россия.. На хрен вы тут все сдались наркоманы. Насильники и воры.. Последней каплей терпения был расстрел вашими выродками безоружных россиян.. Я еще поражаюсь наглости всяких их министров.. Условия они нам ставят .. Забегайте всех своих выродков в аулы и наслаждайтесь их обществом
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7 час.
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