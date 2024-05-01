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Таджикская диаспора сделала вброс против русских и назвала его фейком: Опубликован полный текст письма

Таджикская диаспора сделала вброс против русских и назвала его фейком: Опубликован полный текст письма

В распоряжении телеграм-канала "Многонационал" оказался скан письма от 30 апреля, которое, по его данным, рассылал председатель так называемого "РОО Содействия Самобытности, Развития Языка, Обрядов Народов Таджикистана "Таджикская Диаспора "НУР" Алимамад Баймамадов.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Какоё к хренам сотрудничество? Ваши среднеазиаты устраивают демпинг на рынке труда, пытаются учить местных как жить, а ещё с*** среди них террористы. Всех выслать, а потом пускать только по приглашению работодателя с предоставлением места проживания,а ещё лучше с проживанием прямо по месту работы без возможности выхода за территорию предприятия, с договором в местных поликлиниках об оплате лечения и только в режиме контролируемого пребывания- как минимум с несъёмным браслетом с постоянно включённым GPS.А совсем замечательно было бы вообще всех их выслать и больше не пускать так как прошли времена когда они работали за копейки. Сейчас они получают вполне сопоставимые с местными жителями зарплаты.
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13 час.
Андрей Шевченко
Какой такой ваш дом Россия.. На хрен вы тут все сдались наркоманы. Насильники и воры.. Последней каплей терпения был расстрел вашими выродками безоружных россиян.. Я еще поражаюсь наглости всяких их министров.. Условия они нам ставят .. Забегайте всех своих выродков в аулы и наслаждайтесь их обществом
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7 час.

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