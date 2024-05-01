Таджикская диаспора сделала вброс против русских и назвала его фейком: Опубликован полный текст письма

Алекс Сэм

Какоё к хренам сотрудничество? Ваши среднеазиаты устраивают демпинг на рынке труда, пытаются учить местных как жить, а ещё с*** среди них террористы. Всех выслать, а потом пускать только по приглашению работодателя с предоставлением места проживания,а ещё лучше с проживанием прямо по месту работы без возможности выхода за территорию предприятия, с договором в местных поликлиниках об оплате лечения и только в режиме контролируемого пребывания- как минимум с несъёмным браслетом с постоянно включённым GPS.А совсем замечательно было бы вообще всех их выслать и больше не пускать так как прошли времена когда они работали за копейки. Сейчас они получают вполне сопоставимые с местными жителями зарплаты.