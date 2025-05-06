Какой сегодня праздник: 7 мая – День радио

7 мая вошло в историю как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества с докладом и демонстрацией первой в мире беспроводной приемо-передающей радиосистемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии