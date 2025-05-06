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Какой сегодня праздник: 7 мая – День радио

Какой сегодня праздник: 7 мая – День радио

7 мая вошло в историю как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического общества с докладом и демонстрацией первой в мире беспроводной приемо-передающей радиосистемы.

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