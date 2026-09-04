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MeMo-Logic

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Как правильно читать протокол обыска: графа «замечания» как первый шаг к развалу дела

Обыск — это не только изъятие документов, денег, телефонов и компьютеров. Не меньшее значение имеет то, как именно были обнаружены и оформлены доказательства.

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