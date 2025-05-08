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Царьград

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Народные приметы на Марка Ключника. Традиция 8 мая. Что можно и нельзя делать?

Народные приметы на Марка Ключника. Традиция 8 мая. Что можно и нельзя делать?

8 мая 2025 года чтят память святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марком Ключником и считали, что этот день открывает дверь таким нужным для хорошего урожая весенним дождям.

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