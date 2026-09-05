On This Day, Sept. 5: First Continental Congress meets in Philadelphia

On Sept. 5, 1774, the first Continental Congress convened in secret in Philadelphia, calling for a boycott of British goods and writing a petition to King George III to repeal the Intolerable Acts.
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