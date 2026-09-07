Сургутская резня: Мигрант разделывал тушу животного бензорезом напротив мэрии. Потом этим будут кормить русских?

Сцена из хоррора в центре Сургута попала на видео: иностранный специалист разделывал тушу напротив мэрии и взорвал соцсети.
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