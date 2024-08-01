Бесплатно не повезут: после празднования Дня города в Омске организуют развоз людей по стандартному тарифу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бесплатно не повезут: после празднования Дня города в Омске организуют развоз людей по стандартному тарифу.