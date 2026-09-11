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ФСИН: в колониях России отбывают наказание 16 граждан США

ФСИН: в колониях России отбывают наказание 16 граждан США

В колониях РФ сейчас отбывают наказание 16 граждан США, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Аркадий Гостев после вопроса «Интерфакса» на заседании Совета глав пенитенциарных служб государств — участников СНГ.

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