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Сильянов про 1:2 с «Зенитом»: «Обидно, пропустили дурацкие голы. «Локо» выглядел лучше, пытался что-то создать в атаке. Еремеев сыграл в мяч, мне показалось»

Защитник « Локомотива »  Александр Сильянов  высказался о поражении от « Зенита » (1:2) в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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