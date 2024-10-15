Никита Михалков: Обращение к властям, которое должны услышать

Снова Никита Сергеевич сделал свою авторскую программу "Бесогон" площадкой для отстаивания правды тех, кто по тем или иным причинам не может достучаться до "высоких кабинетов".
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