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Царьград

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Никита Михалков: Обращение к властям, которое должны услышать

Никита Михалков: Обращение к властям, которое должны услышать

Снова Никита Сергеевич сделал свою авторскую программу "Бесогон" площадкой для отстаивания правды тех, кто по тем или иным причинам не может достучаться до "высоких кабинетов".

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Способ простой . 70% чиновников всех уровней начиная от управления Президента до органов местного самоуправления подлежит сокращению. Ничего не изменится, а повысится производительность остальных. Лишняя бумажная волокита уменьшится на 800%.
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