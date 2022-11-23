В Сети появились кадры разрушенных “Северных потоков”

Продюсер Би-би-си разместил на своей странице в Твиттере видео, на котором показано разрушение “Северного потока” после диверсии.
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