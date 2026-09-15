Лифтинг-макияж после 50: 10 приёмов, которые возвращают лицу свежесть без визажиста

Существует расхожее мнение, что после пятидесяти декоративная косметика перестаёт работать. Я долгое время наблюдала за тем, как женщины одного возраста выглядят совершенно по-разному: одни выглядят уставшими даже после выходных, другие словно светятся изнутри.