Энергетик Юшков оценил вероятность снижения цен на газ в Европе

globallookpress/Daniel Reinhardt https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Стоимость газового топлива в странах Европы несколько снизилась в последнее время, однако она по-прежнему остается крайне высокой.