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С военнослужащими запаса на Сахалине стартовали боевые стрельбы из противотанковых гранатомётов РПГ-7В

С военнослужащими запаса на Сахалине стартовали боевые стрельбы из противотанковых гранатомётов РПГ-7В

Также военнослужащие отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются в ориентировании в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

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