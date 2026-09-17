Прячет глаза от камер: Михаил Ефремов на сборе труппы театра Никиты Михалкова

«Мастерская „12“» Никиты Михалкова готовится к новому сезону. На сборе труппы присутствовал и артист театра Михаил Ефремов.
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