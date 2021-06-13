Украина занимает 3-е место в группе после 1-го тура Евро

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины (3:2) на групповом этапе Евро-2020. По итогам 1-го тура в квартете C лидирует Австрия, победившая Северную Македонию (3:1).
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