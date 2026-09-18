Министр МЧС России передал Ивановским спасателям 9 единиц техники

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Ивановскую область, где вручил девять единиц новой техники, включая аэролодку "Север 650К", региональным пожарным подразделениям.
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