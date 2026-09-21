Патентный удар России: почему Запад боится его больше ядерного.

Три шага, способных переломить ход специальной военной операции, были названы ещё через неделю после её начала.
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Из обсуждаемой статьи: "Для Запада ОТМЕНА его интеллектуальной собственности в России станет экономическим аналогом стратегического ядерного оружия".
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АВТОР, в частности, поведясь на дуровское «Если Запад не признаёт наши границы, почему мы должны признавать их патенты?» - скажу мягко -, болен головой!
__________ НАПОМИНАЮ __________
*Павел Дуров признан в РФ экстремистом и террористом.
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Автор-то статьи кто? Хазин что-ли?