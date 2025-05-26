Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Ситуация с Ельцин-центром — это как с Мавзолеем, только наоборот. Ленин создавал наше государство»

«Ситуация с Ельцин-центром — это как с Мавзолеем, только наоборот. Ленин создавал наше государство»

Что ответят на обращения депутата Госдумы Делягина в МВД, Минюсте, Генпрокуратуре, Следкоме? Дмитрий Родионов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Баранов Денис Зоммер Снова пошла волна жалоб на Ельцин-центр — на этот раз от участников специальной военной операции.

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