«Ситуация с Ельцин-центром — это как с Мавзолеем, только наоборот. Ленин создавал наше государство»

Что ответят на обращения депутата Госдумы Делягина в МВД, Минюсте, Генпрокуратуре, Следкоме? Дмитрий Родионов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Баранов Денис Зоммер Снова пошла волна жалоб на Ельцин-центр — на этот раз от участников специальной военной операции.