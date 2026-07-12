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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Психолог рассказала о бережных способах снизить зависимость ребенка от гаджетов

Психолог рассказала о бережных способах снизить зависимость ребенка от гаджетов

Если взрослые сами постоянно смотрят в телефон, требовать от ребенка цифровой дисциплины бесполезно Детский психолог Кира Макарова поделилась с "Абзацем" эффективными способами отучения детей от гаджетов.

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