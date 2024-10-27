Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ВС РФ вышли в спину Кураховскому укрепрайону ВСУ, карта боевых действий

ВС РФ вышли в спину Кураховскому укрепрайону ВСУ, карта боевых действий

27.10.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 27 октября 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Андрей Скороходов
!!! Надеемся, что никто из ВСУ не покинет Курскую область живым!!!
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17 час.
Иван Иванов
Что значит &quot;вышли в спину&quot;? Это с какого языка перевод? Или снова отличники ЕГЭ пишут?
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16 час.
Юрий Золотарев
МОЧИТЬ эту бандеро-гадость со всех концов! Слева, справа, снизу, сверху, изнутри и снаружи!! Чтобы выли от страха и безысходности!
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16 час.

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