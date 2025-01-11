Украинские военные из-за отсутствия провианта на позициях под Курахово ели кофе. Об этом РИА «Новости» заявил штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным Маныч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии