Когда не нужно брать с собой бумажный ОСАГО?

ВС: водитель не обязан предъявлять бумажную копию ОСАГО при наличии электронного Водителя нельзя штрафовать, если он имеет полис ОСАГО в электронном виде, но отказался предоставлять бумажную копиюФото: Андрей Любимов / РБК Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России по результатам жалобы жителя Свердловской области.