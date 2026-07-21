Страна и люди
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Страна и люди

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Когда не нужно брать с собой бумажный ОСАГО?

Когда не нужно брать с собой бумажный ОСАГО?

ВС: водитель не обязан предъявлять бумажную копию ОСАГО при наличии электронного Водителя нельзя штрафовать, если он имеет полис ОСАГО в электронном виде, но отказался предоставлять бумажную копиюФото: Андрей Любимов / РБК Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России по результатам жалобы жителя Свердловской области.

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