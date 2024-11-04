Ростислав Ищенко *** Периодически мне пишут некоторые читатели, что им, мол, нужны аргументы в споре с оппонентами в интернете.
«Своею собственной рукой»
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Слишком заумно всё наворотил. Мне он всё меньше стал нравиться. Он как бы оправдывает своих хохлов.
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8 час.
Сергей
НАрисовалРай1 Замахнулся на вечное - не осталось олигархов. И это при капитализме то? Да, старость и у бывшего фрезеровщика влияет на мозги!
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7 час.
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