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The Economist спрогнозировал избыток СПГ в Европе после текущего дефицита

The Economist спрогнозировал избыток СПГ в Европе после текущего дефицита

NEIL HALL/EPA/TASS Европа может столкнуться с избытком сжиженного природного газа (СПГ) вслед за текущим дефицитом, который был вызван отказом от российского топлива и конфликтом на Ближнем Востоке.

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