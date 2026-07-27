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Смоленская Газета

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В Смоленске почтили память детей — жертв войны в Донбассе

В Смоленске почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Смоляне присоединились к Всероссийской акции-реквиему ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. У памятника «Опаленный цветок» в Парке пионеров состоялось мероприятие, участники которого почтили память детей, погибших в результате атак киевского режима.

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