В Смоленске почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Смоляне присоединились к Всероссийской акции-реквиему ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. У памятника «Опаленный цветок» в Парке пионеров состоялось мероприятие, участники которого почтили память детей, погибших в результате атак киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)