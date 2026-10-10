4 вида рыбы оказались опаснее колбасы: Они есть в любом магазине

Принято считать, что рыба - это эталон диетического питания, кладезь фосфора и омега-3 кислот. Однако за красивой упаковкой и обещаниями пользы часто скрывается продукт, способный нанести организму больший вред, чем колбаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым