Царьград Коллаж Царьграда Пошёл десятый день с момента, когда сын Валентины Ивановны выходил с ней на связь, находясь на фронте.
"Мама, не убивай меня": Родственники сливают врагу русских бойцов
Комментарии
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валерия
Так ведь звонили с поздравлениями далеко не бабы, а как раз-то мужики!
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8 час.
Владимир Балаев
Надо почаще напоминать людям, что молчание-ЗОЛОТО! И плакаты времён Советского Союза, с такой проверенной жизнью цитатой, размножать и публиковать, для тех у кого память короткая...
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7 час.
Андрей
Так они же по телефону с кем базарили?
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7 час.
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