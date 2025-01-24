"Мама, не убивай меня": Родственники сливают врагу русских бойцов

валерия Так ведь звонили с поздравлениями далеко не бабы, а как раз-то мужики!

Владимир Балаев Надо почаще напоминать людям, что молчание-ЗОЛОТО! И плакаты времён Советского Союза, с такой проверенной жизнью цитатой, размножать и публиковать, для тех у кого память короткая...