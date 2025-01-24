ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хованов
    Вот и плохо, что один. Значит он плохой руководитель. Он всё своё ведомство должен на уши поставить. И не только его,...Нужно закрыть гра...
  • Нина Комарова
    Когда мое поколение изучало творчество Лермонтова при советской власти, нам так и говорили, что это было убийство. Не...Чего только не на...
  • Варлам Устрялов
    купленное.Нужно закрыть гра...

"Мама, не убивай меня": Родственники сливают врагу русских бойцов

"Мама, не убивай меня": Родственники сливают врагу русских бойцов

Царьград Коллаж Царьграда Пошёл десятый день с момента, когда сын Валентины Ивановны выходил с ней на связь, находясь на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерия
Так ведь звонили с поздравлениями  далеко не бабы, а как раз-то мужики!
Ответить
8 час.
Владимир Балаев
Надо почаще напоминать людям, что молчание-ЗОЛОТО!  И плакаты времён Советского Союза, с такой проверенной жизнью цитатой, размножать и публиковать, для тех у кого память короткая...
Ответить
7 час.
Андрей
Так они же по телефону с кем базарили?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх