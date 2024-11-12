КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный лидерами двух стран летом этого года.
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КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный лидерами двух стран летом этого года.
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