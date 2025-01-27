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Как и предполагалось: Лукашенко лидирует на выборах с большим отрывом

Как и предполагалось: Лукашенко лидирует на выборах с большим отрывом

Остальные кандидаты значительно отстали от действующего главы государства. За Олега Гайдукевича проголосовали 2,02% избирателей, за Анну Канопацкую — 1,86%, за Сергея Сыранкова — 3,21%, а за Александра Хижняка — 1,74%.

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