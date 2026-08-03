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Доктор Карасев перечислил ряд бесполезных анализов крови

Доктор Карасев перечислил ряд бесполезных анализов крови

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в интервью KP.RU предупредил, что около трети анализов крови сегодня назначаются без обоснованных медицинских показаний или не имеют научного базиса.

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