Доктор Карасев перечислил ряд бесполезных анализов крови

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в интервью KP.RU предупредил, что около трети анализов крови сегодня назначаются без обоснованных медицинских показаний или не имеют научного базиса.
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