Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»

В последнее время российские звезды завоевывают свою популярность с помощью социальных сетей. В чем плюсы и минусы такой известности, российская телеведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту на презентации альбома певца AKMAL’.
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