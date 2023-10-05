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Пятый канал

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Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»

Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»

В последнее время российские звезды завоевывают свою популярность с помощью социальных сетей. В чем плюсы и минусы такой известности, российская телеведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту на презентации альбома певца AKMAL’.

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