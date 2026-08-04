На Алтае показали красочный и "сладкий" конец лета в высокогорье

В августе на вершинах гор уже опадают листья Окончание горного лета на Алтае / Фото: Юрий Калинкин, Олег Митрофанов В Алтайском биосферном заповеднике показали, как горное лето заканчивается уже в августе.
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