ФАС уличила «Русский Стандарт» и «Зетта» в сговоре на рынке страхования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки антиконкурентного соглашения на рынке страховых услуг, в котором могли участвовать «Банк Русский Стандарт», «Русский Стандарт Страхование» и «Зетта Страхование».
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