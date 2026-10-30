Имя Прасковьи Захаровны Каретниковой известно многим жителям Вяземского района Смоленской области. С историей ее подвига я познакомилась, еще учась в школе.
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