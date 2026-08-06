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В Москве четыре девушки опознали похитителей, им грозят новые обвинения

В Москве четыре девушки опознали похитителей, им грозят новые обвинения

В Москве четыре девушки обратились в правоохранительные органы и опознали своих похитителей. Это произошло после того, как история получила огласку в средствах массовой информации, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

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