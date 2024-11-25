Volkswagen не видит другого пути: закрытия заводов и увольнений теперь не избежать

Volkswagen не видит возможности избежать увольнений и закрытия заводов с целью сокращения расходов на 4 миллиарда евро, о чем заявил генеральный директор бренда на фоне обостряющегося конфликта с рабочими.
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