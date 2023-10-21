Елена Вяльбе: «Есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют даже малейшей возможности поддерживать лыжную инфраструктуру»

Вяльбе рассказала, что лыжный спорт в регионах России много лет живет в ожидании поддержкиПо словам главы Федерации лыжных гонок России, есть порядка 70 регионов, власти которых не имеют возможности поддерживать лыжную инфраструктуруПЕРМЬ, 21 октября.