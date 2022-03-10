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AMOLED, 144 Гц, HDR10+, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, SSD, RGB-подсветка, два вентилятора. Смартфон Lenovo Legion Y90 поступил в продажу в Китае

AMOLED, 144 Гц, HDR10+, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, SSD, RGB-подсветка, два вентилятора. Смартфон Lenovo Legion Y90 поступил в продажу в Китае

Lenovo недавно представила долгожданный игровой смартфон Legion Y90 с первоклассными характеристиками, который сегодня поступил в продажу по следующим ценам: 12 ГБ + 256 ГБ — 633 доллара; 16 ГБ + 256 ГБ — 681 доллар; 18 ГБ + 640 ГБ — 792 доллара.

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