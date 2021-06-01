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Кость в горле: в России выявили около тысячи остеопатов-самозванцев

Кость в горле: в России выявили около тысячи остеопатов-самозванцев

Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов заявил, что из-за недостаточного регулирования в Москве, Подмосковье и Петербурге работают около тысячи кабинетов остеопатов, которые оказывают услуги, не имея должного образования.

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