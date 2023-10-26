Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
Выдыхаем. Хукер оправдан. Всё нормально)))
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3 д.
Лена Мисько
🏉 Кубок мира расширен: в 2027 году в нём сыграют 24 команды Международная федерация регби объявила о расширении Кубка мира. С 2027 года количество участников мирового первенства будет увеличено до 24 команд. Об этом говорится на официальном сайте World Rugby. Согласно задумке WR, Кубок мира в Австралии пройдёт в шесть групп по четыре команды, а плей-офф начнётся с 1/8 финала. В него будут выходить по две команды от каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Примечательно, что несмотря на увеличение числа участников, продолжительность КМ сократится с семи до шести недель. Турнир пройдёт с 1 октября по 13 ноября 2027 года.
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3 д.
Лена Мисько
По пути футболистов идут.... куча матчей будет со счетом 58:0 Упорная игра в полуфиналах И финал Новая Зеландия - ЮАР/Австралия
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3 д.

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