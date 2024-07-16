Боррель признался в разногласиях Евросоюза по ситуации на Украине

У членов Евросоюза (ЕС) появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Об этом свидетельствует, в частности, позиция Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана, заявил верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.