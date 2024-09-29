Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Монцей» (2:0) в матче 6-го тура Серии А высказался о чемпионских амбициях неаполитанцев, которые вышли на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии